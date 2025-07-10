США впервые присоединились ко встрече "коалиции желающих" – Ермак

К мероприятию в Риме присоединились Кит Келлог, Линдси Грэм и Ричард Блюменталь

Владимир Зеленский и Кит Келлог (Фото: ОП)

Представители Соединенных Штатов впервые принимают участие во встрече "коалиции желающих" по поддержке Украины, проходящей в Италии. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня в Риме продолжение нашего формата по безопасности "коалиции желающих", сейчас идет встреча", — написал глава ОП.

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По его словам, впервые к встрече в таком формате присоединились представители США – спецпосланник Штатов по вопросам Украины Кит Келлог и сенаторы: республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.

"Коалиция желающих" – это международная инициатива, официально объявленная 2 марта 2025 года премьер-министром Великобритании Киром Стармером после встречи 18 мировых лидеров в Лондоне. Ее цель – консолидировать европейскую поддержку Украины в условиях нестабильной политики США и создать предпосылки для долгосрочного мира.

9 июля в Риме Зеленский встретился с Келлогом на полях Международной конференции по восстановлению Украины.

Впоследствии президент раскрыл детали встречи. Среди обсуждаемых вопросов – усиление противовоздушной обороны и новые санкции против России.