США вперше доєдналися до зустрічі "коаліції охочих" – Єрмак

До заходу в Римі доєдналися Кіт Келлог, Ліндсі Грем та Річард Блюменталь

Володимир Зеленський і Кіт Келлог (Фото: ОП)

Представники Сполучених Штатів вперше беруть участь у зустрічі "коаліції охочих" щодо підтримки України, яка проходить в Італії. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні в Римі продовження нашого безпекового формату "коаліції охочих", зараз триває зустріч", – написав глава ОП.

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За його словами, вперше до зустрічі в такому форматі приєднались представники США – спецпосланець Штатів з питань України Кіт Келлог та сенатори: республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь.

"Коаліція охочих" – це міжнародна ініціатива, яка була офіційно оголошена 2 березня 2025 року прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером після зустрічі 18 світових лідерів у Лондоні. Її мета – консолідувати європейську підтримку України в умовах нестабільної політики США та створити передумови для довготривалого миру.

9 липня у Римі Зеленський зустрівся з Келлогом на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України.

Згодом президент розкрив деталі зустрічі. Серед питань, що обговорювалися, – посилення протиповітряної оборони та нові санкції проти Росії.