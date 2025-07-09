Стартувала зустріч Зеленського зі спецпосланецем Трампа

Глава держави зустрівся з членом американської делегації на майбутній Конференції з відновлення України

Володимир Зеленський та Кіт Келлог (Ілюстративне фото з попередньої зустрічі у Києві: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

У Римі розпочалась зустріч президента Володимира Зеленського зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. Про це повідомляє Укрінформ.

Американський посадовець входить до складу делегації США, яка братиме участь у міжнародній Конференції з відновлення України, що відбудеться у Римі 10-11 липня.

Судячи з фото, окрім Зеленського Україну представляють керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник, полковник Павло Паліса, а також міністри закордонних справ та оборони Андрій Сибіга та Рустем Умєров. З американського боку присутня тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

Інших подробиць поки що немає.