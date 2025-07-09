Стартувала зустріч Зеленського зі спецпосланецем Трампа
У Римі розпочалась зустріч президента Володимира Зеленського зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. Про це повідомляє Укрінформ.
Американський посадовець входить до складу делегації США, яка братиме участь у міжнародній Конференції з відновлення України, що відбудеться у Римі 10-11 липня.
Судячи з фото, окрім Зеленського Україну представляють керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник, полковник Павло Паліса, а також міністри закордонних справ та оборони Андрій Сибіга та Рустем Умєров. З американського боку присутня тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.
Інших подробиць поки що немає.
- Напередодні президент США Трамп заявив, що Вашингтон поставить Україні озброєння для протистояння Росії, а також виступив з новою критикою щодо диктатора Путіна.
- Зеленський прибув із візитом до Риму у переддень Конференції з відновлення. Під час цього заходу очікується зустріч "коаліції охочих", обговорення передання додаткових Patriot та ракет до них, а також підписання угод щодо забезпечення України енергоресурсами на зиму.
- Керівник України уже мав аудієнцію у папи римського Лева XIV – понтифік знову підтвердив готовність Ватикану прийняти перемовини Києва та Москви.