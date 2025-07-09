Стартовала встреча Зеленского со спецпосланником Трампа

Глава государства встретился с членом американской делегации на предстоящей Конференции по восстановлению Украины

Владимир Зеленский и Кит Келлог (Иллюстративное фото с предыдущей встречи в Киеве: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

В Риме началась встреча президента Владимира Зеленского со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Об этом сообщает Укринформ.

Американский чиновник входит в состав делегации США, которая будет участвовать в международной Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля.

Судя по фото, кроме Зеленского Украину представляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель, полковник Павел Палиса, а также министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. С американской стороны присутствует временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.

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