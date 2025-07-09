Стартовала встреча Зеленского со спецпосланником Трампа
В Риме началась встреча президента Владимира Зеленского со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Об этом сообщает Укринформ.
Американский чиновник входит в состав делегации США, которая будет участвовать в международной Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля.
Судя по фото, кроме Зеленского Украину представляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель, полковник Павел Палиса, а также министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. С американской стороны присутствует временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.
Других подробностей пока нет.
- Накануне президент США Трамп заявил, что Вашингтон поставит Украине вооружение для противостояния России, а также выступил с новой критикой насчет диктатора Путина.
- Зеленский прибыл с визитом в Рим накануне Конференции по восстановлени. Во время этого мероприятия ожидается встреча "коалиции желающих", обсуждение передачи дополнительных Patriot и ракет к ним, а также подписание соглашений по обеспечению Украины энергоресурсами на зиму.
- У руководителя Украины уже была аудиенция у папы римского Льва XIV – понтифик вновь подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Киева и Москвы.