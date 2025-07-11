Спецпосланець Трампа їде до України на тиждень
Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог відвідає Україну з тижневим візитом. Про це він повідомив на полях Конференції з відновлення України в Римі в коментарі ресурсу Новини.Live.
Келлог повідомив, що прибуде до Києва з командою в понеділок, 14 липня, і пробуде там цілий тиждень.
Згодом візит спецпосланця до України підтвердив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, передає Суспільне.
Келлог у складі американської делегації бере участь у заході щодо відновлення України в Римі. Напередодні, 10 липня, американський чиновник мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорювалися посилення протиповітряної оборони та нові санкції проти Росії.
Також Келлог разом з сенаторами, республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем, взяли участь у зустрічі "коаліції охочих" – це була перша участь представників США у такому форматі.
Вищезгадані законодавці є авторами нового законопроєкту про санкції, який дозволить президенту США запроваджувати 500% мита проти країн-покупців російських ресурсів. Проте рішення щодо цього документа поки що немає.
- Участь американської делегації у Конференції з відновлення України відбувається на тлі покращення стосунків між Вашингтоном та Києвом. Цей процес почався після того, як 3 липня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої диктатор вчергове заявив, що не відмовиться від претензій до України. Наступного дня відбувся дзвінок керівників США та України, який обидва президенти оцінили позитивно.
- 10 липня Зеленський підтвердив розморожування військової допомоги США й зазначив, що країни працюють над тим, аби така підтримка надходила вчасно.
- Також керівник України повідомив, що країна планує купити у партнерів у Європі та у США нові пакети озброєння – і списки вже передані. Зокрема йдеться про додаткові системи Patriot та ракети до них, необхідні для збиття російської балістики.