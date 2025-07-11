Спецпосланець Трампа їде до України на тиждень

Володимир Зеленський та Кіт Келлог (Ілюстративне фото з попередньої зустрічі у Києві: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог відвідає Україну з тижневим візитом. Про це він повідомив на полях Конференції з відновлення України в Римі в коментарі ресурсу Новини.Live.

Келлог повідомив, що прибуде до Києва з командою в понеділок, 14 липня, і пробуде там цілий тиждень.

Згодом візит спецпосланця до України підтвердив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, передає Суспільне.

Келлог у складі американської делегації бере участь у заході щодо відновлення України в Римі. Напередодні, 10 липня, американський чиновник мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорювалися посилення протиповітряної оборони та нові санкції проти Росії.

Також Келлог разом з сенаторами, республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем, взяли участь у зустрічі "коаліції охочих" – це була перша участь представників США у такому форматі.

Вищезгадані законодавці є авторами нового законопроєкту про санкції, який дозволить президенту США запроваджувати 500% мита проти країн-покупців російських ресурсів. Проте рішення щодо цього документа поки що немає.