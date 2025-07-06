Келлог после разговора Трампа с Зеленским: "Сочувствие – ключевой компонент лидерства"
Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог прокомментировал телефонный разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Владимиром Зеленским. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию", – написал Келлог.
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Также спецпредставитель Трампа поблагодарил Зеленского за сочувствие в связи с ужасной гибелью людей во время наводнения в Техасе, особенно среди молодежи.
"Оба президента осознают боль утраты молодежи как в мирное время, так и во время войны. Сочувствие – ключевой компонент лидерства", – добавил он.
- 5 июля президент Зеленский назвал разговор с Трампом "вероятно, лучшим" за все время.
- Трамп заявил, что этот звонок был "очень стратегическим", общаясь с журналистами на борту президентского самолета 4 июля.
- В ходе той же беседы с журналистами Трамп заявил, что не уверен, сможет ли он положить конец войне России против Украины.
- Он также повторил, что "очень недоволен" своей беседой с Путиным, и отметил, что диктатор хочет "продолжать убивать людей", и это неправильно.