Келлог после разговора Трампа с Зеленским: "Сочувствие – ключевой компонент лидерства"

Кит Келлог (Фото: EPA)

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог прокомментировал телефонный разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Владимиром Зеленским. Об этом он написал в социальной сети Х.

"Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию", – написал Келлог.