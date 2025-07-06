Келлог после разговора Трампа с Зеленским: "Сочувствие – ключевой компонент лидерства"
Кит Келлог (Фото: EPA)

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог прокомментировал телефонный разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Владимиром Зеленским. Об этом он написал в социальной сети Х.

"Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию", – написал Келлог.

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Также спецпредставитель Трампа поблагодарил Зеленского за сочувствие в связи с ужасной гибелью людей во время наводнения в Техасе, особенно среди молодежи.

"Оба президента осознают боль утраты молодежи как в мирное время, так и во время войны. Сочувствие – ключевой компонент лидерства", – добавил он.

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