Келлог після розмови Трампа з Зеленським: "Співчуття – ключова складова лідерства"
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував телефонну розмову між американським лідером Дональдом Трампом та президентом Володимиром Зеленським. Про це він написав у соцмережі Х.
"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття", – написав Келлог.
Також спецпредставник Трампа подякував Зеленському за його співчуття щодо жахливої втрати життя під час повені в Техасі, особливо серед молоді.
"Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття – ключова складова лідерства", – додав він.
- 5 липня президент Зеленський назвав розмову з Трампом "напевно, найкращою" за весь час.
- Трамп заявив, що дзвінок був "дуже стратегічним", говорячи з журналістами на борту президентського літака 4 липня.
- Під час цього ж спілкування з журналістами Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе він закінчити війну Росії проти України.
- Також він повторив, що "дуже незадоволений" своєю розмовою з Путіним, і зауважив, що диктатор хоче "продовжувати вбивати людей" й це неправильно.