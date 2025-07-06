Келлог після розмови Трампа з Зеленським: "Співчуття – ключова складова лідерства"

Кіт Келлог (Фото: EPA)

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував телефонну розмову між американським лідером Дональдом Трампом та президентом Володимиром Зеленським. Про це він написав у соцмережі Х.

"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття", – написав Келлог.

Читайте також Американська зброя на паузі: звідки вітер віє і до чого тут Китай

Також спецпредставник Трампа подякував Зеленському за його співчуття щодо жахливої втрати життя під час повені в Техасі, особливо серед молоді.

"Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття – ключова складова лідерства", – додав він.