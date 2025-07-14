Спецпосланник Трампа Келлог прибыл в Украину – фото, видео
Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля. Об этом он сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Ермак отметил, что среди тем для обсуждения будут оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита людей и усиление сотрудничества между Украиной и США.
"Россия не хочет прекращения огня. Мир силой – это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход", – написал Ермак.
11 июля стало известно, что Келлог отправится с недельной поездкой в Украину.
Накануне, 10 июля, американский чиновник встретился с президентом Володимиром Зеленским на которой обсуждалось усиление противовоздушной обороны и введение новых санкций против России.
Также Келлог вместе с сенаторами, республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем приняли участие во встрече "коалиции желающих" – это было первое участие представителей США в таком формате.
Вышеупомянутые законодатели являются авторами нового законопроекта о санкциях, который позволит президенту США вводить 500% пошлины против стран-покупателей российских ресурсов. Однако решение по этому документу пока не принято.
- 13 июля CBS News сообщило, что Трамп рассматривает вопрос о новом финансировании Украины. И это должно стать сигналом для России и Путина.
- На 14 июля президент США анонсировал важное заявление по поводу России, но подробностей не раскрыл. Он также заявил, что НАТО оплатит военную помощь Украине на 100%.
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