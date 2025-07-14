Спецпосланець Трампа Келлог прибув до України – фото, відео

Келлог, як і повідомлялося раніше, прибув до Києва 14 липня

Кіт Келлог та Андрій Єрмак (Фото: Telegram-канал Єрмака)

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва 14 липня. Про це він повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак зазначив, що серед тем для розмов буде оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист людей та посилення співпраці між Україною та США

"Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу – це принцип Президента США Дональда Трампа, і ми підтримуємо цей підхід", – написав Єрмак.

11 липня стало відомо, що Келлог відвідає Україну з тижневим візитом.

Напередодні, 10 липня, американський чиновник мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорювалися посилення протиповітряної оборони та нові санкції проти Росії.

Також Келлог разом з сенаторами, республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем, взяли участь у зустрічі "коаліції охочих" – це була перша участь представників США у такому форматі.

Вищезгадані законодавці є авторами нового законопроєкту про санкції, який дозволить президенту США запроваджувати 500% мита проти країн-покупців російських ресурсів. Проте рішення щодо цього документа поки що немає.