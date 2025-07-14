Келлог зустрівся з Умєровим, Сирським і Будановим
У понеділок, 14 липня, у Києві відбулася зустріч посадовців Міністерства оборони, Головного управління розвідки та Генерального штабу зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у соціальних мережах.
Окрім Умєрова від України в зустрічі взяли участь головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, начальник ГУР Кирило Буданов і його заступник Вадим Скібіцький, начальник Генштабу Андрій Гнатов, а також перший заступник міністра оборони Сергій Боєв.
"Предметна й відверта розмова була присвячена нашій спільній меті – досягненню стійкого та справедливого миру", – написав Умєров.
Під час зустрічі Боєв зазначив, що Україна готова до тривалого припинення вогню. Водночас українська безпека і захист базується на боєздатній армії та сильному оборонно-промисловому комплексі, тому країна зосереджена на масштабуванні власних спроможностей.
Умєров додав, що окрема увага приділялась розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони й інші критично важливі напрямки. Деякі з них уже реалізуються, інші – готуються до запуску.
"Маємо унікальний бойовий досвід – особливо у сфері БпЛА – і готові ним ділитися. Частину масштабних спільних ініціатив можна реалізовувати за участю європейських партнерів або коштом заморожених російських активів", – додав Умєров.
Також на зустрічі обговорили питання санкцій проти російського енергетичного сектору, що є ключовим джерелом фінансування війни, який потрібно послідовно й системно обмежувати.
Сирський, Гнатов, Буданов і представники розвідки провели брифінг для американської сторони. Вони поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів окупантів і підготовку Росії до війни ширшого масштабу – не лише проти України, а й проти НАТО.
Показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію. Сирський також окреслив першочергові потреби ЗСУ в озброєнні.
- 11 липня 2025 року стало відомо, що Келлог відвідає Україну з тижневим візитом.14 липня він прибув до Києва.
- Цього дня Келлог зустрівся із Зеленським, вони обговорили спільні кроки Києва та Вашингтона для припинення російсько-української війни.
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