Келлог зустрівся з Умєровим, Сирським і Будановим

На зустрічі обговорили спільні проєкти з виробництва зброї та санкції проти Росії, заявив міністр оборони

Зустріч у Києві (Фото: Міноборони)

У понеділок, 14 липня, у Києві відбулася зустріч посадовців Міністерства оборони, Головного управління розвідки та Генерального штабу зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у соціальних мережах.

Окрім Умєрова від України в зустрічі взяли участь головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, начальник ГУР Кирило Буданов і його заступник Вадим Скібіцький, начальник Генштабу Андрій Гнатов, а також перший заступник міністра оборони Сергій Боєв.

"Предметна й відверта розмова була присвячена нашій спільній меті – досягненню стійкого та справедливого миру", – написав Умєров.

Під час зустрічі Боєв зазначив, що Україна готова до тривалого припинення вогню. Водночас українська безпека і захист базується на боєздатній армії та сильному оборонно-промисловому комплексі, тому країна зосереджена на масштабуванні власних спроможностей.

Умєров додав, що окрема увага приділялась розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони й інші критично важливі напрямки. Деякі з них уже реалізуються, інші – готуються до запуску.

"Маємо унікальний бойовий досвід – особливо у сфері БпЛА – і готові ним ділитися. Частину масштабних спільних ініціатив можна реалізовувати за участю європейських партнерів або коштом заморожених російських активів", – додав Умєров.

Також на зустрічі обговорили питання санкцій проти російського енергетичного сектору, що є ключовим джерелом фінансування війни, який потрібно послідовно й системно обмежувати.

Сирський, Гнатов, Буданов і представники розвідки провели брифінг для американської сторони. Вони поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів окупантів і підготовку Росії до війни ширшого масштабу – не лише проти України, а й проти НАТО.

Показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію. Сирський також окреслив першочергові потреби ЗСУ в озброєнні.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони