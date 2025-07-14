Зеленський обговорив з Келлогом спільні кроки України та США, які наблизять мир – фото

Володимир Зеленський та Кіт Келлог (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом та обговорив спільні кроки України та Сполучених Штатів для припинення російсько-української війни.

Зеленський назвав розмову з американським генералом "продуктивною".

"У нас була продуктивна розмова. Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити", – написав він.

Зокрема, йшлося про посилення протиповітряної оборони України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою, а також санкції проти Росії та країн, які їй допомагають.

Президент подякував Келлогу за візит до України, а також висловив подяку президенту США Дональду Трампу "за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн".

"Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою. Цінуємо підтримку американського народу", – додав Зеленський.

За даними Офісу президента, зустріч відбувалася віч-на-віч та в розширеному форматі.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП