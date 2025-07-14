Зеленский обсудил с Келлогом совместные шаги Украины и США, которые приблизят мир – фото

Володимир Зеленский и Кит Келлог (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський сообщил, что встретился со специальным представителем президента США по Украине Киттом Келлогом и обсудил совместные шаги Украины и Соединенных Штатов по прекращению российско-украинской войны.

Зеленский назвал разговор с американским генералом "продуктивным".

"У нас состоялся продуктивный разговор. Мы обсудили путь к миру и то, что мы можем практически сделать вместе, чтобы приблизить его", – написал он.

В частности, речь шла об усилении противовоздушной обороны Украины, совместном производстве, закупках оборонного вооружения вместе с Европой, а также о санкциях против России и стран, которые ей помогают.

Президент поблагодарил Келлогга за визит в Украину, а также выразил благодарность президенту США. Дональду Трампу "за важные сигналы поддержки и позитивные решения для обеих наших стран".

"Мы надеемся на лидерство Соединенных Штатов, потому что ясно, что Москва не остановится, если ее неадекватные амбиции не остановить силой. Мы ценим поддержку американского народа", – добавил Зеленский.

По данным Офиса президента, встреча проходила в формате "один на один" и в расширенном формате.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП