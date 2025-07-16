Келлог посетил тренировку украинской Национальной гвардии – фото, видео
Специальный представитель президента США Кит Келлог 16 июля посетил учебные и тренировочные базы Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко.
Американская делегация ознакомилась с подготовкой украинских гвардейцев, их оснащением и современными технологиями, которые используются на поле боя.
Также делегациям были представлены тренировки экипажей танков и боевых машин, работа на симуляторах, а также дроны и роботизированные комплексы.
В свою очередь, генерал Келлог отметил, что для него большая честь находиться в Украине и лично видеть, как украинские военные готовятся, демонстрируя мужество и профессионализм.
Он также подчеркнул, что опыт украинских военнослужащих является ценным для армий других стран мира.
- Специальный посланник президента США прибыл в Киев 14 июля. Келлог уже провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и военным руководством Украины.
- По данным главы офиса президента Андрея Ермака, Келлог планирует обсудить с украинской стороной оборону, укрепление безопасности, оружие, санкции, защиту людей и усиление сотрудничества между Украиной и США.
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