Келлог посетил тренировку украинской Национальной гвардии – фото, видео

Во время визита Келлога в подразделения Национальной гвардии особое внимание было уделено беспилотным системам

Кит Келлог и Александр Пивненко (Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko)

Специальный представитель президента США Кит Келлог 16 июля посетил учебные и тренировочные базы Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко.

Американская делегация ознакомилась с подготовкой украинских гвардейцев, их оснащением и современными технологиями, которые используются на поле боя.

Также делегациям были представлены тренировки экипажей танков и боевых машин, работа на симуляторах, а также дроны и роботизированные комплексы.

В свою очередь, генерал Келлог отметил, что для него большая честь находиться в Украине и лично видеть, как украинские военные готовятся, демонстрируя мужество и профессионализм.

Он также подчеркнул, что опыт украинских военнослужащих является ценным для армий других стран мира.