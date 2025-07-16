Келлог відвідав тренування української Нацгвардії – фото, відео

Під час візиту Келлога до підрозділів Нацгвардії особливу увагу приділили безпілотним системам

Кіт Келлог та Олександр Півненко (Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko)

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог 16 липня відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії України. Про це повідомив командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко.

Американська делегація ознайомилася з підготовкою українських гвардійців, їх оснащенням та сучасними технологіями, які використовуються на полі бою.

Також делегації презентували тренування екіпажів танків і бойових машин, роботу на симуляторах, а також дрони й роботизовані комплекси.

Своєю чергою генерал Келлог зазначив, що для нього честь перебувати в Україні та особисто побачити, як українські військові готуються, демонструють мужність і професіоналізм.

Він також наголосив, що досвід українських військовослужбовців є цінним для армії інших країн світу.