Келлог відвідав тренування української Нацгвардії – фото, відео
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог 16 липня відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії України. Про це повідомив командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко.
Американська делегація ознайомилася з підготовкою українських гвардійців, їх оснащенням та сучасними технологіями, які використовуються на полі бою.
Також делегації презентували тренування екіпажів танків і бойових машин, роботу на симуляторах, а також дрони й роботизовані комплекси.
Своєю чергою генерал Келлог зазначив, що для нього честь перебувати в Україні та особисто побачити, як українські військові готуються, демонструють мужність і професіоналізм.
Він також наголосив, що досвід українських військовослужбовців є цінним для армії інших країн світу.
- Спецпосланець президента США прибув до Києва 14 липня. Келлог вже провів зустрічі із президентом Володимиром Зеленським та військовим керівництвом України.
- За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Келлог планує обговорити з українською стороною оборону, зміцнення безпеки, зброю, санкції, захист людей та посилення співпраці між Україною та США.
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