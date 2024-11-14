Дикий заявил о "скотской" позиции по отношению к воинам со стороны гражданских и властей

Гражданские будто "списали" украинских военных и отправили их на фронт "навсегда", заявил Евгений Дикий

Евгений Дикий (Скриншот с видео)

Со стороны гражданского населения и гражданской власти наблюдается "скотское" отношение к украинским защитникам, так как от них ждут защиты фронта, заставляя при этом искать внутренние резервы, а не внешние. Об этом экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил в интервью LIGA.net.

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"В условиях, когда армия загнана гражданскими властями в совершенно нездоровую ситуацию, когда армии говорят: "Воюй, защищай нас, не дай бурятам изнасиловать вас, не дай чеченцам выпотрошить меня"... Армия должна это обеспечить, но сама", – подчеркнул Дикий.

Он отметил, что гражданские тем временем "ничем не помогут" – будут повторять о "вере в ВСУ", а потом еще и задавать вопросы, почему рушится фронт.

Евгений Дикий убежден, что именно таковой является позиция как гражданской власти, так и гражданского общества. Он заявил, что с этической точки зрения, это "скотская" позиция по отношению к украинским защитникам – гражданские будто "списали" их, отправили на фронт "навсегда", еще и что-то от них требуют.

"Но и с практической точки зрения, это не работает. Они скоро не смогут нас защитить, а мы ничего не делаем, чтобы их заменить", – сказал Евгений Дикий.

Он подчеркнул, что власти поставили перед армией задачу — искать внутренние резервы, "поскольку внешние мы вам не дадим, потому что рейтинг" – и на фоне этого армия "лихорадочно" ищет эти резервы.

Это приводит к отправке на фронт высококвалифицированных врачей (хирургов, травматологов, анестезиологов) – их посылают в стабилизационные пункты выполнять под огнем ту работу, для которой было бы достаточно медика с минимальным опытом или вообще парамедика.

Однако медиков хоть не отправляют в штурмы, отметил Евгений Дикий. Между тем штурмовать приходится военным, которые занимаются противовоздушной обороной, обслуге с аэродромов, "выгребают" и штабистов, в том числе тех, которые сидят в штабах из-за состояния здоровья.

Он назвал ситуацию абсурдной и подчеркнул, что армейское командование делает "кривые вещи", потому что их поставили "в кривые условия".

Также в этом интервью Евгений Дикий заявил, что восемь из десяти пойманных военкоматами уклонистов становятся "замечательными, нормальными солдатами".

А закон об "амнистии" военнослужащих, впервые осуществивших самовольное оставление части (СОЧ), сработал не так, как планировалось, заявил Дикий.

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