Євген Дикий заявив про "скотську" позицію стосовно воїнів з боку цивільних і влади

Євген Дикий (Скриншот з відео)

З боку цивільних та цивільної влади спостерігається "скотське" ставлення до українських захисників, адже від них чекають на захист фронту, змушуючи водночас шукати внутрішні резерви, а не зовнішні. Про це екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив в інтерв'ю LIGA.net.

"В умовах, коли армія загнана цивільною владою в абсолютно нездорову ситуацію, коли армії кажуть: "Воюй, захищай нас, не дай бурятам зґвалтувати вас, не дай чеченцям випотрошити мене"… Армія має це забезпечити, але сама", – наголосив Дикий.

Він зазначив, що цивільні тим часом "нічим не допоможуть" – повторюватимуть про "віру в ЗСУ", а потім ще й ставитимуть питання, чому валиться фронт.

Євген Дикий переконаний, що саме такою наразі є позиція як цивільної влади, так і цивільного суспільства. Він заявив, що з етичного погляду, це "скотська" позиція стосовно українських захисників – цивільні наче "списали" їх, відправили на фронт "назавжди", ще й щось від них вимагають.

"Але і з практичного погляду, це не працює. Вони скоро не зможуть нас захистити, а ми нічого не робимо, щоб їх замінити", – сказав Євген Дикий.

Він наголосив, що влада поставила перед армією завдання — шукати внутрішні резерви, "бо зовнішні ми вам не дамо, адже рейтинг" – і на тлі цього армія "гарячково" шукає ці резерви.

Це призводить до відряджання на фронт висококваліфікованих лікарів (хірургів, травматологів, анестезіологів) – їх відправляють до стабілізаційних пунктів виконувати під вогнем ту роботу, для якої було б достатньо медика з мінімальним досвідом або взагалі парамедика.

Однак медиків бодай не відправляють у штурми, зазначив Євген Дикий. Тим часом штурмувати доводиться військовим, які займаються протиповітряною обороною, обслузі з аеродромів, "вигрібають" і штабістів, зокрема тих, які сидять у штабах через стан здоров’я.

Він назвав ситуацію абсурдною і наголосив, що армійське командування робить "криві речі", бо їх поставили "в криві умови".

Також у цьому інтерв'ю Євген Дикий заявив, що вісім із десяти спійманих військкоматами людей, що ухилялися від мобілізації, стають "чудовими, нормальними солдатами".

А закон про "амністію" військовослужбовців, які вперше здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ), спрацював не так, як планувалося, заявив Дикий.

Дивіться також: Воювати будуть усі? Чому потрібна масова мобілізація: новий випуск LIGA Talk