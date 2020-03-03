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Дипломат Госдепа: Соединенные Штаты - самый яростный защитник Украины

Дипломат Госдепа: Соединенные Штаты - самый яростный защитник Украины - Фото
Джеймс Гилмор (скриншот из видеозаписи DW)
03.03.2020, 09:37

Американский постпред при ОБСЕ Джеймс Гилмор заверил, что США остаются "решительным" союзником Украины в войне последней против российских захватчиков

Соединенные Штаты - "самый яростный защитник Украины", и они никогда не снимут санкции против России за силовой захват Крыма, пока та не вернет его Украине. Об этом на брифинге в шестилетнюю годовщину оккупации полустрова заявил американский посол в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.

Он также также добавил, что администрация США намерена впредь сохранять санкции против России и за развязанную войну на Донбассе, которая продолжается, как и оккупация части востока страны.

Читайте колонка: Украинский миф о Крыме 

Ранее то же самое сказал и. о. замглавы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

СПРАВКА. Доктор права, консервативный республиканец Гилмор с 1994 по 1998 год был генпрокурором Вирджинии, в 1998–2002 — губернатором этого штата, а в 2001–2002 — председателем Республиканского нацкомитета. В 2007-м и 2016-м собирался баллотироваться в президенты, но оба раза снимался — в пользу Джона Маккейна и Дональда Трампа соответственно. Служил в Разведуправлении армии США, является президентом двух аналитических центров, American Opportunity Foundation и USA Secure.

"Vы хотели бы, чтобы Украина продолжала сближаться и сотрудничать с Евросоюзом, а также сотрудничать и быть ближе к НАТО", - подчеркнул 70-летний Гилмор.

  • РФ оккупировала Крым в 2014 году. Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией.
  • 26 февраля 2020-го президент США Трамп на год продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма.
  • В тот же день президент Зеленский выступил с инициативой введения Дня сопротивления оккупации Крыма.
Евгений Пилипенко
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Донбасс геополитика Крым аннексия обсе оккупация Джеймс Гилмор
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