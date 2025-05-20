Дипломат Огрызко: Если Трамп будет давать оружие, последствий разговора с Путиным не будет

Владимир Огрызко (Фото: Facebook)

Разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным не будет иметь для Украины никаких последствий, если Соединенные Штаты продолжат поставки оружия в Украину. Такое мнение высказал министр иностранных дел в 2007-2009 годах Владимир Огрызко в комментарии LIGA.net .

Дипломат считает, что американское посредничество является имитацией действий.

"Если Трамп продолжит предоставлять Украине оружие, пусть и за деньги, то, в принципе, этот разговор никаких последствий не будет. Такое посредничество нам не нужно. Это иллюзия движений, когда ничего не происходит", – сказал он.

Одной из причин, по которым президент США не оказывал давления на Москву, может быть желание Трампа отстраниться от российско-украинской войны и полностью передать ее урегулирование Европе.

"Трамп не оказывал того давления на Путина, на которое мы надеялись. Это или очередное подтверждение, что Трамп не хочет влиять на Путина, и его обещания о жестких санкциях – пустословие. Или это его желание косвенно сказать, что европейцы, пожалуйста, занимайтесь этим, потому что мне это не очень интересно", – считает Огрыз.

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По мнению дипломата, место проведения российско-украинских переговоров не будет иметь принципиального значения.

"Трудно сказать, о чем вспомнили Ватикан. Вопрос не в площадке для переговоров, а в нежелании Путина их вести. Они могут быть, хоть в Ватикане, хоть в Эр-Рияде, хоть в Стамбуле. От этого ситуация не изменится, если позиции сторон так сильно расходятся, что их невозможно свести вместе."

Огрызко напомнил, что Путин продолжает требовать "устранения первопричины войны", что означает, что он не настроен идти на компромиссы.

"Если Путин говорит, что следует устранить первопричины войны, то это означает, что никакого шага навстречу не будет. Потому что первопричина войны – сам Путин, поэтому его нужно устранять", – подытожил дипломат.