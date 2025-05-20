Дипломат Огризко: Якщо Трамп надаватиме нам зброю, наслідків розмови з Путіним не буде

Володимир Огризко (Фото: Facebook)

Розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним не матиме для України жодних наслідків за умови, якщо Сполучені Штати продовжать постачання зброї в Україну. Таку думку висловив міністр закордонних справ у 2007-2009 роках Володимир Огризко у коментарі LIGA.net.

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Дипломат вважає, що американське посередництво є імітацією дій.

"Якщо Трамп продовжить надавати Україні зброю, хай і за гроші, то, в принципі, ця розмова жодних наслідків не матиме. Бо таке посередництво нам не потрібне. Це ілюзія рухів, коли нічого не відбувається", – сказав він.

Однією з причин, з яких президент США не чинив тиск на Москву, є можливе бажання Трампа відсторонитися від російсько-української війни та повністю передати її врегулювання Європі.

"Трамп не чинив того тиску на Путіна, на який ми наче сподівалися. Це або чергове підтвердження, що Трамп не хоче впливати на Путіна, і його обіцянки про жорсткі санкції – пустослів’я. Або це його бажання непрямо сказати, що, європейці, будь ласка, займайтеся цим, бо мені це не дуже цікаво", – вважає Огризко.

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На думку дипломата, місце проведення російсько-українських переговорів не матиме принципового значення.

"Важко сказати, нащо згадали Ватикан. Питання не в майданчику для переговорів, а в небажанні Путіна їх вести. Вони можуть бути, хоч у Ватикані, хоч в Ер-Ріяді, хоч у Стамбулі. Від цього ситуація не зміниться, якщо позиції сторін так сильно розходяться, що їх неможливо звести докупи. Від місця результати не змінюються", – сказав він.

Огризко нагадав, що Путін продовжує вимагати "усунення першопричини війни", що означає, що він не налаштований іти на компроміси.

"Якщо Путін говорить, що слід усунути першопричини війни, то це означає, що жодного кроку назустріч не буде. Бо першопричина війни – сам Путін, тож його треба усувати", – підбив підсумки дипломат.