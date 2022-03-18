UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дипломатам и госслужащим из России и Беларуси запретили вход в Европарламент

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 13:27
Дипломатам и госслужащим из России и Беларуси запретили вход в Европарламент - Фото
Роберта Метсола (фото - ЕРА)

Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила о том, что 18 марта дипломатическим и государственным служащим России и Беларуси запрещен вход в помещения Европарламента (в Страсбурге, Брюсселе и Люксембурге).

"В Доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок", – написала она.

  • Ранее глава Европарламента призвала ЕС к отказу от российского газа.
  • Также сегодня Россию лишили полномочий в Дунайской комиссии и требуют компенсации за срыв судоходства.
Дмитрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
европарламент Россия беларусь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 