Дипломатам и госслужащим из России и Беларуси запретили вход в Европарламент

Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила о том, что 18 марта дипломатическим и государственным служащим России и Беларуси запрещен вход в помещения Европарламента (в Страсбурге, Брюсселе и Люксембурге).

"В Доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок", – написала она.

Ранее глава Европарламента призвала ЕС к отказу от российского газа.

Также сегодня Россию лишили полномочий в Дунайской комиссии и требуют компенсации за срыв судоходства.

Дмитрий Смирнов

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