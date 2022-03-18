Дипломатам и госслужащим из России и Беларуси запретили вход в Европарламент
18.03.2022, 13:27
Роберта Метсола (фото - ЕРА)
Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила о том, что 18 марта дипломатическим и государственным служащим России и Беларуси запрещен вход в помещения Европарламента (в Страсбурге, Брюсселе и Люксембурге).
"В Доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок", – написала она.
- Ранее глава Европарламента призвала ЕС к отказу от российского газа.
- Также сегодня Россию лишили полномочий в Дунайской комиссии и требуют компенсации за срыв судоходства.
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