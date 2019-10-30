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В Конгрессе расскажут о настоящем отношении Трампа к Украине

В Конгрессе расскажут о настоящем отношении Трампа к Украине - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)
30.10.2019, 17:14

Один из дипломатов расскажет, как окружение Трампа якобы заблокировало заявление Госдепа о захвате украинских кораблей в Керченском проливе

Сегодня в разведывательном комитете Палаты представителей США в рамках дела об импичменте президенту Дональду Трампу выступят двое высокопоставленных дипломатов, которые расскажут о разногласиях по украинскому вопросу между сотрудниками Госдепартамента и окружением Трампа. Об этом сообщает ВВС.

Заседание комитета пройдет в закрытом режиме.

Судя по текстам выступлений дипломатов, которые попали в СМИ до заседания, они готовятся заявить, что позитивные ожидания сотрудников Госдепа от команды нового президента Украины Владимира Зеленского натолкнулись на глубокий пессимизм Белого Дома.

В частности, дипломат Кристофер Андерсон расскажет о том, как Госдеп хотел выпустить заявление после нападения россиян на украинские корабли в Керченском проливе, и как "высокопоставленные чиновники в Белом доме заблокировали его".

Кэтрин Крофт, которая работала на украинском направлении в Белом доме и Госдепе расскажет, что часто слышала, как Трамп называл Украину коррумпированной страной.

Также дипломат предоставит свидетельства о лоббировании конгрессменами-республиканецами и окружением Трампа увольнения Мари Йованович с должности посла США в Украине

Оба дипломата в разное время служили советниками бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Ранее высокопоставленный чиновник Бюро по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что чиновники Госдепартамента, в круг служебных обязанностей которых входили отношения США и Украины, были отстранены от принятия решений.

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Владимир Зеленский дональд трамп мари йованович конгресс импичмент
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