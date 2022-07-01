Директор киевской школы сотрудничала с оккупантами за должность "министра" – ОГП

В суд направлен обвинительный акт против бывшего директора одной из частных столичных школ, которая сотрудничала с российскими оккупантами в обмен на обещанную должность "министра образования при оккупационных властях". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Жительница Киевской области обвиняется в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК).

Расследованием установлено, что обвиняемая, которая до начала военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ, имела пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию части нашего государства.

Она, по данным правоохранителей, сотрудничала с представителем РФ, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связи со спецслужбами страны-агрессора.

В ОГП говорят, что женщина передавала российскому куратору информацию о местонахождении ВСУ и теробороны, а также о государственных, политических и культурных деятелях Украины, выступающих против российской агрессии.

"В качестве вознаграждения за сотрудничество обвиняемой обещали должность министра образования при оккупационных властях", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование осуществлялось СБУ.

Читайте также: В оккупированной Каховке сожгли автомобиль коллаборантки

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.