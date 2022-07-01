Директор киевской школы сотрудничала с оккупантами за должность "министра" – ОГП
В суд направлен обвинительный акт против бывшего директора одной из частных столичных школ, которая сотрудничала с российскими оккупантами в обмен на обещанную должность "министра образования при оккупационных властях". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Жительница Киевской области обвиняется в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК).
Расследованием установлено, что обвиняемая, которая до начала военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ, имела пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию части нашего государства.
Она, по данным правоохранителей, сотрудничала с представителем РФ, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связи со спецслужбами страны-агрессора.
В ОГП говорят, что женщина передавала российскому куратору информацию о местонахождении ВСУ и теробороны, а также о государственных, политических и культурных деятелях Украины, выступающих против российской агрессии.
"В качестве вознаграждения за сотрудничество обвиняемой обещали должность министра образования при оккупационных властях", – сказано в сообщении.
Досудебное расследование осуществлялось СБУ.
Читайте также: В оккупированной Каховке сожгли автомобиль коллаборантки
Комментарии