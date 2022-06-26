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В оккупированной Каховке сожгли автомобиль коллаборантки

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 21:25
В оккупированной Каховке сожгли автомобиль коллаборантки - Фото
Фото: российские СМИ

Во временно оккупированной Каховке в Херсонской области 26 июня сгорел автомобиль местной коллаборационистки Ирины Махневой, которую россияне назначили на должность "начальницы отдела образования". Об этом рассказал советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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"Там не понятна причина возгорания, но известно, что это авто, принадлежащее Ирине Махневой. Она жива", – рассказал Хлань.

О Махневой известно немногое. В 1990-х женщина работала учительницей начальных классов во второй и пятой школах Каховки.

"Тогда директором 2-й школы была Галина Соломахина. Она говорит, что Ирина Махнева была слабым учителем. Затем Ирина вышла замуж и уехала в Португалию. Вернувшись, торговала на каховском рынке португальской обувью", — рассказал Хлань.

Российская пропаганда заявила, что автомобиль Махневой не просто сожгли, а взорвали. Подозреваемый якобы установлен и задержан.

  • 24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался автомобиль, в результате чего на месте скончался коллаборационист Дмитрий Савлученко, бывший активист запрещенной пророссийской партии Шария.
  • 18 июня в Херсоне неизвестные попытались ликвидировать коллаборациониста Евгения Соболева, которого оккупанты назначили "председателем областного УФСИН".
  • 22 июня 2022 года в селе Чернобаевка Херсонской области взорвался автомобиль местного коллаборанта Юрия Турулева, который отделался легкими ранениями.
Андрей Водяный
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поджог Херсонская область коллаборационизм каховка
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