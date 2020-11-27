Директор музея Майдана после допроса заявил, что расследование ведется объективно

Сегодня, 27 ноября, директор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло был на допросе в следственном управлении ГУ Нацполиции в Киеве, после чего высказал мнение, что следствие по делу о строительстве мемориального комплекса Героев Небесной сотни ведется объективно. Об этом он заявил во время брифинга после допроса в полиции.

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По словам Пошивайло, во время допроса он объяснил сложившуюся ситуацию по строительству мемориального комплекса – в частности, почему музей занимался этим вопросом, почему мемориал сих пор не построен и на что были потрачены средства.

Он повторил, что мемориал должен был быть построен после завершения следственных действий. По ряду причин следственные действия откладывались, поэтому мемориал не был построен.

"Создается общее впечатление, что ведется объективное расследование. Следователи управления Нацполиции пытаются выяснить детали", – сказал Пошивайло.

По словам директора, проблема со строительством музея – комплексная и связана со многими причинами.

"Музей противостоит попыткам дискредитации самого музея, а с ним и Революции достоинства, поэтому мы заинтересованы, как никто, в полном и объективном проведении следственных действий и выяснении причин, почему мемориал до сих пор не построен", – заявил Пошивайло.

19 ноября в Музее Революции достоинства прошли обыски с участием полиции и СБУ по делу о злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

В тот же день в Офисе президента раскритиковали полицию за проведение обыска накануне годовщины Майдана.

20 ноября в прокуратуре раскрыли подробности дела.

26 ноября Пошивайло сообщил, что его вызывают на допрос в полицию – по его собственной инициативе.

Наталия Медведева

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