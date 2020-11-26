Сам предложил. Директора музея Революции достоинства вызвали на допрос

Директора музея Революции достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос в полицию. Пошивайло говорит, что сам предложил полиции такой форма общения. Об этом директор музея написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол. Спасибо, поспособствовали :) Завтра, 15:00, Владимирская, 15", – написал Пошивайло.

19 ноября в Музее Революции достоинства прошли обыски с участием полиции и СБУ по делу о злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

В тот же день в Офисе президента раскритиковали полицию за проведение обыска в музее Революции достоинства накануне годовщины Майдана.

20 ноября в прокуратуре раскрыли подробности дела.

22 ноября в музее объяснили, что средства, выделенные на строительство мемориала Героев Небесной сотни, перечислили подрядчикам на приобретение материалов.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.