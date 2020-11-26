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Сам предложил. Директора музея Революции достоинства вызвали на допрос

26.11.2020, 23:40
Сам предложил. Директора музея Революции достоинства вызвали на допрос - Фото
Игорь Пошивайло (Фото: пресс-служба музея Майдана)

Директора музея Революции достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос в полицию. Пошивайло говорит, что сам предложил полиции такой форма общения. Об этом директор музея написал в Facebook.

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"Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол. Спасибо, поспособствовали :) Завтра, 15:00, Владимирская, 15", – написал Пошивайло.

  • 19 ноября в Музее Революции достоинства прошли обыски с участием полиции и СБУ по делу о злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия. 
  • В тот же день в Офисе президента раскритиковали полицию за проведение обыска в музее Революции достоинства накануне годовщины Майдана.
  • 20 ноября в прокуратуре раскрыли подробности дела.
  • 22 ноября в музее объяснили, что средства, выделенные на строительство мемориала Героев Небесной сотни, перечислили подрядчикам на приобретение материалов.
Наталия Медведева
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Игорь Пошивайло музей майдана музей допрос

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