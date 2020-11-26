Сам предложил. Директора музея Революции достоинства вызвали на допрос
26.11.2020, 23:40
Игорь Пошивайло (Фото: пресс-служба музея Майдана)
Директора музея Революции достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос в полицию. Пошивайло говорит, что сам предложил полиции такой форма общения. Об этом директор музея написал в Facebook.
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"Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол. Спасибо, поспособствовали :) Завтра, 15:00, Владимирская, 15", – написал Пошивайло.
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