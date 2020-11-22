UA

В музее Революции достоинства объяснили, куда ушли разыскиваемые полицией деньги

22.11.2020, 08:40
В музее Революции достоинства объяснили, куда ушли разыскиваемые полицией деньги - Фото
Фото: Музей Майдана

В музее Революции достоинства говорят, что для строительства мемориала Героев Небесной Сотни подрядчик уже купил материалы – их наличие они проверили

Средства, выделенные на строительство мемориала Героев Небесной Сотни, перечислили подрядчикам на приобретение материалов. В прокуратуре предположили, что эти деньги могут быть разворованы. Об этом заявил директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло в комментарии hromadske.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пошивайло уверяет, что материалы для строительства уже были закуплены подрядчиком: "Был четкий план и график работ, что 20 февраля должен быть построен, открыт мемориал, надо было закупать материалы. Именно поэтому и была выплачена такая сумма. Выплата аванса – это постоянная практика, это не является преступлением".

Наличие закупленных подрядчиком материалов в музее Революции Достоинства проверяли самостоятельно: "Мы сами видели те деревья, гранит. Деньги не исчезли. Единственное препятствие – это арест участка. Это звучит очень манипулятивно, поскольку никаких обвинений нам не предоставлено, мы не знаем в каком статусе нас вызвали (на допрос – ред.)".

По данным правоохранителей, в декабре 2018 года для строительства мемориала выделили около 148 млн грн, подрядчику сразу перечислили залог в сумме 111 млн грн. Строительство должно было закончиться в августе 2019 года, но работы так и не были начаты. В июле 2020-го правоохранительные органы начали уголовное производство. По данным аудиторской службы, на счетах генподрядчика в тот период сохранялось около 10 млн грн, поэтому у правоохранителей появились основания считать, что выделенные средства были разворованы.

  • 19 ноября в Музее Революции достоинства прошли обыски с участием полиции и СБУ по делу о злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия. 
  • В тот же день в Офисе президента раскритиковали полицию за проведение обыска в музее Революции достоинства накануне годовщины Майдана.
  • 20 ноября в прокуратуре раскрыли подробности дела.
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
обыск майдан музей революция достоинства

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 