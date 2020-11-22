В музее Революции достоинства объяснили, куда ушли разыскиваемые полицией деньги

В музее Революции достоинства говорят, что для строительства мемориала Героев Небесной Сотни подрядчик уже купил материалы – их наличие они проверили

Средства, выделенные на строительство мемориала Героев Небесной Сотни, перечислили подрядчикам на приобретение материалов. В прокуратуре предположили, что эти деньги могут быть разворованы. Об этом заявил директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло в комментарии hromadske.

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Пошивайло уверяет, что материалы для строительства уже были закуплены подрядчиком: "Был четкий план и график работ, что 20 февраля должен быть построен, открыт мемориал, надо было закупать материалы. Именно поэтому и была выплачена такая сумма. Выплата аванса – это постоянная практика, это не является преступлением".

Наличие закупленных подрядчиком материалов в музее Революции Достоинства проверяли самостоятельно: "Мы сами видели те деревья, гранит. Деньги не исчезли. Единственное препятствие – это арест участка. Это звучит очень манипулятивно, поскольку никаких обвинений нам не предоставлено, мы не знаем в каком статусе нас вызвали (на допрос – ред.)".

По данным правоохранителей, в декабре 2018 года для строительства мемориала выделили около 148 млн грн, подрядчику сразу перечислили залог в сумме 111 млн грн. Строительство должно было закончиться в августе 2019 года, но работы так и не были начаты. В июле 2020-го правоохранительные органы начали уголовное производство. По данным аудиторской службы, на счетах генподрядчика в тот период сохранялось около 10 млн грн, поэтому у правоохранителей появились основания считать, что выделенные средства были разворованы.

19 ноября в Музее Революции достоинства прошли обыски с участием полиции и СБУ по делу о злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

В тот же день в Офисе президента раскритиковали полицию за проведение обыска в музее Революции достоинства накануне годовщины Майдана.

20 ноября в прокуратуре раскрыли подробности дела.

Владислав Сердюк

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