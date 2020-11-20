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Обыски в музее Майдана. В прокуратуре раскрыли подробности дела о хищении

20.11.2020, 17:36
Обыски в музее Майдана. В прокуратуре раскрыли подробности дела о хищении - Фото
Фото: Музей Майдана

В прокуратуре сообщили, что строительство должно было закончиться в августе 2019 года, но работы так и не были начаты

Правоохранители полагают, что средства, выделенные на строительство музея Революции Достоинства, были разворованы. Об этом сообщил глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер, передает пресс-служба ведомства.

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По словам Кипера, в декабре 2018 года для реконструкции и строительства музея Революции было выделено около 148 млн грн и компании-подрядчику сразу перечислили залог в сумме 111 млн грн.

В прокуратуре сообщили, что строительство должно было закончиться в августе 2019 года, но работы так и не были начаты. Поэтому в июле 2020-го правоохранительные органы начали уголовное производство, в рамках которого проверяли использование бюджетных средств, выделенных на строительство музея.

Согласно информации аудиторской службы, на счетах генерального подрядчика в тот период сохранялось около 10 млн грн.

Как отмечает Кипер, поэтому появились основания считать, что выделенные средства были разворованы.

13 ноября после получения постановления судьи полиция провела обыски в музее Революции и у генерального подрядчика, чтобы найти и изъять все необходимые документы для проведения экспертиз.

  • 20 июня 2019-го министр культуры Евгений Нищук сообщил, что строительство музея Революции достоинства займет приблизительно три года.
  • 19 ноября в Музее Революции достоинства прошли обыски с участием полиции и СБУ по делу о злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия. 
  • В тот же день в Офисе президента раскритиковали полицию за проведение обыска в музее Революции достоинства накануне годовщины Майдана.
Наталия Медведева
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