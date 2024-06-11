Директор НАБУ: Идет досудебное расследование по "сливам", это уголовное преступление

Семен Кривонос отметил, что любые решения, в частности кадровые, будут приниматься по результатам следствия и согласно закону

Фото: пресс-служба НАБУ

По факту утечки информации в Национальном антикоррупционном бюро начато досудебное расследование, процессуальное руководство в нем у Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос.

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"По факту утечки информации начато само досудебное расследование. Оно дает гораздо большее количество инструментов для получения доказательств причастности тех или иных должностных лиц к преступлению, чем внутреннее служебное расследование", – написал он.

Кривонос отметил, что по результатам служебного расследования максимальным наказанием была бы дисциплинарная ответственность, к которой можно привлечь не позднее чем через год с момента совершения проступка.

Чиновник подчеркнул, что разглашение данных досудебного расследования – уголовное преступление, и заявил, что недопустимо пренебрегать законом, чтобы "просто кого-то уволить".

Он сообщил, что процессуальное руководство в расследовании осуществляет САП, а Управлению внутреннего контроля НАБУ были выделены "все необходимые ресурсы для обеспечения объективного и всестороннего" расследования.

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Директор НАБУ сообщил, что также приказал начать два служебных расследования: относительно возможного давления на обличителей и возможных неправомерных указаний детективам.

"Проводятся необходимые мероприятия, устанавливаются соответствующие обстоятельства. По результатам данных служебных расследований при наличии достаточных оснований виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности", – отметил Кривонос.

Чиновник подчеркнул, что любые решения, в частности кадровые, будут приниматься им исключительно по результатам расследований и в соответствии с законом.

Также он пообещал публично прокоммуницировать обо всем ходе событий: от получения служебной записки от обличителя до результатов досудебного расследования, которое сейчас активно осуществляется.

22 мая Украинская правда со ссылкой на свои источники сообщила об обысках САП и полиции у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации по делу о "Великом будівництве". Также утверждалось, что обыски были и у фигуранта дела – экс-главы Броварской райадминистрации Георгия Биркадзе. Впоследствии САП подтвердила обыски у детектива.

24 мая НАБУ отстранило первого заместителя директора ведомства Гизо Углаву от исполнения должностных обязанностей для обеспечения объективного досудебного расследования. Чиновник занимает должность с момента основания ведомства в 2015 году.

6 июня издание Bihus.Info опубликовало расследование по "сливам" из НАБУ – данные указывают на вероятную причастность к утечкам руководства ведомства.

СМИ отметило, что во время обыска детективы НАБУ изъяли телефоны фигуранта расследования бюро и "идеолога Великого будівництва" Юрия Голика — в девайсах нашли внутреннюю информацию о работе ведомства (документы, постановления и скриншоты переписок якобы с сотрудниками).

Окончательного вывода о виновнике "сливов" из НАБУ Bihus не делает, однако утверждается о возможной причастности к этим перепискам Биркадзе. Последний это отрицает.

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