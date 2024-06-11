Директор НАБУ: Іде досудове розслідування щодо "зливів", це кримінальний злочин

Семен Кривонос зазначив, що будь-які рішення, зокрема кадрові, прийматиме за результатами слідства та згідно закона

Фото: пресслужба НАБУ

За фактом витоку інформації у Національному антикорупційному бюро розпочато досудове розслідування, процесуальне керівництво в ньому у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.

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"За фактом витоку інформації розпочато саме досудове розслідування. Воно дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадових осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування", – написав він.

Кривонос зазначив, що за результатами службового розслідування максимальним покаранням була б дисциплінарна відповідальність, до якої можна притягнути не пізніше ніж через рік з моменту вчинення проступку.

Посадовець підкреслив, що розголошення даних досудового розслідування – кримінальний злочин, і заявив, що неприпустимо нехтувати законом, щоб "просто когось звільнити".

Він повідомив, що процесуальне керівництво у розслідуванні здійснює САП, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ були виділені "всі необхідні ресурси для забезпечення обʼєктивного та всебічного" розслідування.

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Директор НАБУ повідомив, що також наказав розпочати два службові розслідування: щодо можливого тиску на викривачів та щодо можливих неправомірних вказівок детективам.

"Проводяться необхідні заходи, встановлюються відповідні обставини. За результатами даних службових розслідувань у разі наявності достатніх підстав винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності", – зазначив Кривонос.

Посадовець наголосив, що будь-які рішення, зокрема кадрові, будуть прийматися ним винятково за результатами розслідувань і відповідно до закону.

Також він пообіцяв публічно прокомунікувати про весь перебіг подій: від отримання службової записки від викривача – до результатів досудового розслідування, яке зараз активно здійснюється.

22 травня Українська правда з посиланням на свої джерела повідомила про обшуки САП та поліції у представника НАБУ у межах розслідування про витік інформації щодо справи про "Велике будівництво". Також стверджувалося, що обшуки були й у фігуранта справи – ексочільника Броварської райадміністрації Георгія Біркадзе. Згодом САП підтвердила обшуки в детектива.

24 травня НАБУ усунуло першого заступника директора відомства Гізо Углаву від виконання посадових обов’язків для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування. Чиновник обіймає посаду з моменту заснування відомства у 2015 році.

6 червня видання Bihus.Info опублікувало розслідування щодо "зливів" з НАБУ – дані вказують на ймовірну причетність до витоків керівництва відомства.

ЗМІ зазначило, що під час обшуку детективи НАБУ вилучили телефони фігуранта розслідування бюро й "ідеолога Великого будівництва" Юрія Голика — у девайсах знайшли внутрішню інформацію щодо роботи відомства (документи, ухвали та скриншоти листувань нібито зі співробітниками).

Остаточного висновку щодо винуватця "зливів" з НАБУ Bihus не робить, проте стверджується про можливу причетність до цих листувань Біркадзе. Останній це заперечує.

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