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Директор ЦРУ назвал удручающей последнюю встречу с начальником разведки РФ

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 08:09
Директор ЦРУ назвал удручающей последнюю встречу с начальником разведки РФ - Фото
Фото: EPA

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью CBS News заявил, что его последняя встреча с начальником российской разведки Сергеем Нарышкиным в ноябре оказалась удручающей.

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"Со стороны господина Нарышкина было очень дерзкое отношение. Ощущение самоуверенности и спеси. Ощущение, мне кажется, отражающее собственную точку зрения Путина, его собственную веру в то, что он может заставить время работать на себя, что сможет перемолоть украинцев, что сможет истощить наших европейских союзников. Что, в конце концов, наступит политическая усталость", – сказал он.

Встреча Бернса и Нарышкина прошла в ноябре в Турции.

О ней мало что известно, но в The New York Times писали, что Нарышкин заявил Бернсу, что Россия готова на любые потери ради победы над Украиной.

Андрій Водяний
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цру война Уильям Бернс Сергей Нарышкин
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