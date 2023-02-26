Директор ЦРУ назвал удручающей последнюю встречу с начальником разведки РФ
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью CBS News заявил, что его последняя встреча с начальником российской разведки Сергеем Нарышкиным в ноябре оказалась удручающей.
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"Со стороны господина Нарышкина было очень дерзкое отношение. Ощущение самоуверенности и спеси. Ощущение, мне кажется, отражающее собственную точку зрения Путина, его собственную веру в то, что он может заставить время работать на себя, что сможет перемолоть украинцев, что сможет истощить наших европейских союзников. Что, в конце концов, наступит политическая усталость", – сказал он.
Встреча Бернса и Нарышкина прошла в ноябре в Турции.
О ней мало что известно, но в The New York Times писали, что Нарышкин заявил Бернсу, что Россия готова на любые потери ради победы над Украиной.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Россия скоро будет вынуждена вывести войска из Украины, а развязка войны возможна в ближайшие месяцы.
- В Британии считают, что последняя речь Путина свидетельствует о том, что он до сих пор не потерял свой воинственный пыл.
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