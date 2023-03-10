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Директор ЦРУ: Несколько месяцев войны будут решающими, надо дать Украине все возможное

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 09:46
Директор ЦРУ: Несколько месяцев войны будут решающими, надо дать Украине все возможное - Фото
Уильям Бернс (Фото: EPA)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ближайшие несколько месяцев войны РФ против Украины будут решающими. Об этом он сообщил на слушаниях в Палате представителей, передает корреспондентка News Nation Кейли Майер.

По его словам, армия России способна добиваться постепенных успехов, но по оценке США, она вряд ли сможет добиться значительных стратегических прорывов до конца года.
Он отметил, что диктатор Владимир Путин выбрал путь долгосрочной войны, удвоил ставки и убедил себя в том, что может заставить время работать на себя и измотать западных союзников Украины. 

"Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине. Важно, чтобы США предоставили всю возможную поддержку", — сказал Бернс.

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Дмитро Гриниченко
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