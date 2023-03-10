Директор ЦРУ: Несколько месяцев войны будут решающими, надо дать Украине все возможное
10.03.2023, 09:46
Уильям Бернс (Фото: EPA)
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ближайшие несколько месяцев войны РФ против Украины будут решающими. Об этом он сообщил на слушаниях в Палате представителей, передает корреспондентка News Nation Кейли Майер.
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По его словам, армия России способна добиваться постепенных успехов, но по оценке США, она вряд ли сможет добиться значительных стратегических прорывов до конца года.
Он отметил, что диктатор Владимир Путин выбрал путь долгосрочной войны, удвоил ставки и убедил себя в том, что может заставить время работать на себя и измотать западных союзников Украины.
"Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине. Важно, чтобы США предоставили всю возможную поддержку", — сказал Бернс.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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