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Директор ЦРУ: Путин считает, что удвоение ставок поможет ему добиться прогресса в войне

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 20:26
Директор ЦРУ: Путин считает, что удвоение ставок поможет ему добиться прогресса в войне - Фото
Уильям Бернс (фото - ЕРА)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что президент страны-оккупанта Владимир Путин якобы считает, что "удвоение ставок" России в войне против Украины поможем ему добиться прогресса. Об этом пишет со ссылкой на слова главы внешней разведки США Reuters.

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"Он в таком состоянии, в каком не верит, что может позволить себе проиграть", – сказал глава ЦРУ на мероприятии Financial Times в Вашингтоне.

По его мнению, Путин "сейчас убежден, что удвоение ставок позволит ему добиться прогресса".

  • 3 мая 2022 года CNN со ссылкой на официальные лица США и других западных стран сообщил, что 9 мая Путин может официально объявить войну Украине. Это позволит полностью мобилизовать резервные силы России. Кремль отрицает.
  • В МВД заявили, что Путин может 9 мая объявить об аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Читайте также: 9 мая Путин пошлет Западу предупреждение о "судном дне" – Reuters

Евгений Пилипенко
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