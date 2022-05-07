Директор ЦРУ: Путин считает, что удвоение ставок поможет ему добиться прогресса в войне

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что президент страны-оккупанта Владимир Путин якобы считает, что "удвоение ставок" России в войне против Украины поможем ему добиться прогресса. Об этом пишет со ссылкой на слова главы внешней разведки США Reuters.

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"Он в таком состоянии, в каком не верит, что может позволить себе проиграть", – сказал глава ЦРУ на мероприятии Financial Times в Вашингтоне.

По его мнению, Путин "сейчас убежден, что удвоение ставок позволит ему добиться прогресса".

3 мая 2022 года CNN со ссылкой на официальные лица США и других западных стран сообщил, что 9 мая Путин может официально объявить войну Украине. Это позволит полностью мобилизовать резервные силы России. Кремль отрицает.

В МВД заявили, что Путин может 9 мая объявить об аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Евгений Пилипенко

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