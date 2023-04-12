Директор ЦРУ: Путин удвоил усилия – думает, что может сокрушить Украину и Запад
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин все еще думает, что способен победить Украину и Запад, и удвоил свои усилия в этом направлении. Об этом Бернс сказал, выступая в Университете Райса, передает CNN.
ЦРУ считает, что Путин "несерьезно относится к переговорам на данном этапе" войны против Украины, и именно "украинский прогресс на поле боя, скорее всего, сформирует перспективы дипломатии" для прекращения продолжающегося конфликта.
Бернс подчеркнул важность запланированного наступления Украины, заявив, что в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое.
"Вместо того, чтобы отступить, он удвоил свои усилия", – сказал Бернс о Путине, добавив, что российский диктатор считает, что может сокрушить Украину и Запад.
Директор ЦРУ подчеркнул, что Украина продолжает защищать Донбасс.
Бернс отметил важность дальнейшей поддержки США Украины, в том числе посредством обмена разведывательными данными.
- Секретарь СНБО Данилов заявил, что детали наступления ВСУ знают четыре-пять человек на планете.
- У высшего военно-политического руководства есть несколько вариантов контрнаступления, утверждает Данилов.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 11 апреля, что контрнаступление украинских сил может быть начато летом 2023 года.
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