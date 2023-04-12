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Директор ЦРУ: Путин удвоил усилия – думает, что может сокрушить Украину и Запад

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 07:55
Директор ЦРУ: Путин удвоил усилия – думает, что может сокрушить Украину и Запад - Фото
Уильям Бернс (Фото: EPA)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин все еще думает, что способен победить Украину и Запад, и удвоил свои усилия в этом направлении. Об этом Бернс сказал, выступая в Университете Райса, передает CNN.

ЦРУ считает, что Путин "несерьезно относится к переговорам на данном этапе" войны против Украины, и именно "украинский прогресс на поле боя, скорее всего, сформирует перспективы дипломатии" для прекращения продолжающегося конфликта.

Бернс подчеркнул важность запланированного наступления Украины, заявив, что в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое.

"Вместо того, чтобы отступить, он удвоил свои усилия", – сказал Бернс о Путине, добавив, что российский диктатор считает, что может сокрушить Украину и Запад.

Директор ЦРУ подчеркнул, что Украина продолжает защищать Донбасс.

Бернс отметил важность дальнейшей поддержки США Украины, в том числе посредством обмена разведывательными данными.

Читайте также: Директор ЦРУ: Несколько месяцев войны будут решающими, надо дать Украине все возможное

Наталія Медведєва
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