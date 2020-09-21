Директором Львовского управления ГБР стал следователь, которого поймали пьяным за рулем

В 2018 году Руслан Ляшко отказывался пройти тест на алкоголь и провоцировал конфликт с полицейскими

По итогам конкурса на должности директоров и заместителей директоров теруправлений ГБР, управление бюро в Львове возглавил бывший старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Руслан Ляшко, которого два года назад задерживали за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 2018 году автомобиль, которым управлял Ляшко, остановили на автодороге Киев-Вышгород.

Как следует из полицейского протокола, в связи с явными признаками алкогольного опьянения правоохранителю предложили пройти исследование, на что тот категорически отказался и своим поведением начал провоцировать конфликт с полицейскими.

По словам самого Ляшко, он алкоголь в тот вечер не употреблял, а освидетельствование отказался пройти, поскольку "опасался провокаций со стороны полицейских в связи с расследованием им ряда уголовных производств".

Вышгородский райсуд признал его виновным в вождении в нетрезвом виде и наложил на него штраф в размере 600 необлагаемых минимумов - 10 200 грн.

В свою очередь Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров признала Ляшко виновным в нарушении профессиональной этики и дискредитации органов прокуратуры и запретила его повышение по должности в прокуратуре сроком на один год.

В течение последнего года Ляшко работал следователем ГБР и проживал в Киевской области.

В прошлом году он задекларировал дом и два земельных участка в Днепропетровской области.

Читайте также: Во Львовской области полицейскую обвинили в прослушке звонков на заказ

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.