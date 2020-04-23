Заявление мэра Ивано-Франковска о ромах. В ООН выразили обеспокоенность

Руслан Марцинкив (фото - Руслан Марцінків, Facebook)

В мониторинговой миссии ООН по правам человека выступили с заявлением по поводу заявления мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива относительно ромов. Об этом сообщается в Facebook миссии.

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Защитники прав человека выразили свою обеспокоенность произошедшим.

"Мэр открыто требовал от правоохранительных органов насильно вывезти или задержать ромов, которые отказались добровольно переехать в другую область. Дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом по правам человека. Местная власть должна продвигать толерантность и уважение в обществе, особенно в это время, когда Украина и мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения", – написали в миссии.

В ООН отметили, что украинские власти расследуют этот случай, а мэр извинился публично.

При этом в миссии подчеркнули, что будут следить за расследованием и надеются, что оно будет тщательным и беспристрастным.

22 апреля Марцинкив на совещании спросил у правоохранителей, почему они "не запаковали и не вывезли" ромов в другую область. Мэра Ивано-Франковска осудили в посольстве США.

В тот же день полиция Ивано-Франковска начала уголовное производство по факту высказываний Марцинкива о ромах.

23 апреля мэр Ивано-Франковска объяснил свои слова тем, что ромы "нарушали карантин".