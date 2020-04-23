Заявление мэра Ивано-Франковска о ромах. В ООН выразили обеспокоенность

В мониторинговой миссии ООН по правам человека выступили с заявлением по поводу заявления мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива относительно ромов. Об этом сообщается в Facebook миссии.
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Защитники прав человека выразили свою обеспокоенность произошедшим.
"Мэр открыто требовал от правоохранительных органов насильно вывезти или задержать ромов, которые отказались добровольно переехать в другую область. Дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом по правам человека. Местная власть должна продвигать толерантность и уважение в обществе, особенно в это время, когда Украина и мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения", – написали в миссии.
В ООН отметили, что украинские власти расследуют этот случай, а мэр извинился публично.
При этом в миссии подчеркнули, что будут следить за расследованием и надеются, что оно будет тщательным и беспристрастным.