Джанкой является ключевым узлом для снабжения России на юге Украины — разведка Британии

Джанкой, где 16 августа произошли взрывы, является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом для снабжения российских войск на юге Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики обратили внимание, что 16 августа российские и украинские официальные лица признали взрыв склада боеприпасов под Джанкоем во временно оккупированном Крыму. Там также, вероятно, были повреждены близлежащая железная дорога и электрическая подстанция.

Британцы упомянули неподтвержденные сообщения российских пропагандистов о том, что в районе аэродрома Гвардейское под Симферополем якобы поднимался дым.

В Джанкое и Гвардейском расположены два важнейших российских военных аэродрома в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины, отметили союзники.

"Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов", — резюмировали в сводке.

Дмитрий Гриниченко

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