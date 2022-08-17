Джанкой является ключевым узлом для снабжения России на юге Украины — разведка Британии
Джанкой, где 16 августа произошли взрывы, является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом для снабжения российских войск на юге Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики обратили внимание, что 16 августа российские и украинские официальные лица признали взрыв склада боеприпасов под Джанкоем во временно оккупированном Крыму. Там также, вероятно, были повреждены близлежащая железная дорога и электрическая подстанция.
Британцы упомянули неподтвержденные сообщения российских пропагандистов о том, что в районе аэродрома Гвардейское под Симферополем якобы поднимался дым.
В Джанкое и Гвардейском расположены два важнейших российских военных аэродрома в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины, отметили союзники.
"Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов", — резюмировали в сводке.
- Подоляк заявил, что взрывы во временно оккупированном Крыму возле Джанкоя – это демилитаризация в действии.
- Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева обратилась к жителям временно оккупированного полуострова после взрывов в Джанкойском районе, призвав их быть осторожными, прятаться в оборудованных местах или своих подвалах, а также подготовить нужные средства.
- Взрыв склада боеприпасов в Джанкойском районе — это работа элитного украинского подразделения. Об этом на условиях анонимности газете The New York Times сообщил высокопоставленный украинский чиновник.
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