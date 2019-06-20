Джемилев сказал, готов ли он помогать Зеленскому

Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат Мустафа Джемилев сообщил, что крымские татары, несмотря на оппозицию к новой власти, не настроены враждебно и намерены помогать "держать курс на евроатлантическую интеграцию". Об этом он сказал Радио Крым.Реалии, комментируя отсутствие крымских татар в списке партии президента Владимира Зеленского Слуга народа.

"У нас какой-то аллергии к этой партии нет. Говоря о конструктивной оппозиции, мы четко сказали, что не будем радоваться провалам нового президента. Мы будем стараться помочь держать курс на евроатлантическую интеграцию, чтобы тема деоккупации Крыма была постоянной. Если они этого будут строго придерживаться, то мы не оппозиция, а союзники", - отметил Джемилев.

По его словам, после встречи Меджлиса с командой Зеленского ситуация "станет более ясной".

"В окружении Зеленского несколько разных групп. Некоторые говорят, что без крымских татар никак, а другие говорят, что мы – противники, что ничего общего не может быть. Я думаю, что в ближайшее время у нас состоится встреча, и мы расставим все точки над "і", - добавил Джемилев.

22 апреля 2019 года Джемилев заявлял, что крымские татары будут "в конструктивной оппозиции" к Зеленскому.