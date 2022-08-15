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Джоан Роулинг получила угрозы из-за поддержки Салмана Рушди

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 01:14
Джоан Роулинг получила угрозы из-за поддержки Салмана Рушди - Фото
Джоан Роулинг (Фото: EPA)

Полиция Шотландии расследует онлайн-угрозы, которые получила автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг после того, как она написала в Twitter пост в поддержку писателя Салмана Рушди. Об этом сообщает BBC.

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После новости о нападении на Рушди Роулинг написала в Twitter, что ей очень плохо из-за этого и выразила надежду на выздоровление писателя.

57-летняя писательница поделилась скриншотами сообщения, в котором говорилось: "Не волнуйся, ты следующая".

Джоан Роулинг получила угрозы из-за поддержки Салмана Рушди

В Twitter-аккаунте, с которого прислали угрозу Роулинг, были твиты, восхваляющие человека, напавшего на Рушди. Аккаунт зарегистрирован с Пакистане, утром 14 августа твит с угрозами удалили.

Представитель полиции Шотландии заявил: "Мы получили сообщение об онлайн-угрозах, и сотрудники полиции проводят расследование".

75-летнему писателю Салману Рушди годами угрожали смертью за его роман "Сатанинские стихи", который некоторые мусульмане считают кощунственным.

Он был вынужден скрываться почти 10 лет после публикации в 1988 году.

24-летний Хади Матар обвиняется в том, что нанес Рушди не менее 10 ножевых ранений в лицо, шею и живот 12 августа.

Подозреваемый не признал себя виновным в покушении на убийство и был заключен под стражу без права внесения залога.

14 августа Рушди отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и он снова может говорить.

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Наталия Медведева
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Салман Рушди Джоан Роулинг угрозы
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