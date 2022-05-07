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Джонсон – Макрону: Украина победит, если ей дадут необходимую помощь

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 09:56
Джонсон – Макрону: Украина победит, если ей дадут необходимую помощь - Фото
Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден: Украина победит в войне с Россией, если получит необходимую военную помощь. Об этом он сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону, сообщает Даунинг-стрит.

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Отмечается, что Джонсон рассказал Макрону о своем визите в Киев. Он поделился своим убеждением, что "Украина победит, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь".

В этом же разговоре он призвал воздержаться от любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих ложную версию Кремля о вторжении, но подчеркнул –  это решение за украинским правительством.

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Марк Сировой
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