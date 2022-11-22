Джонсон назвал Зеленского "абсолютно выдающимся". Сказал: Без него война была бы другой
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Владимира Зеленского "абсолютно выдающимся и очень смелым парнем". Об этом он сказал в интервью CNN.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Зеленский был "абсолютно выдающимся в своем руководстве" в начале большой войны России против Украины.
"Он очень смелый парень. Я думаю, что история этого конфликта была бы совершенно, совершенно другой, если бы его там не было", – сказал он.
Джонсон отметил, что членство в Европейском союзе было бы положительным шагом для Украины, которой необходимо помогать проводить политические и экономические реформы.
- Также Джонсон заявил, что Франция отрицала угрозу большой войны России против Украины, Германия предпочитала быстрое поражение Украины длительному конфликту, а Италия не хотела поддерживать позицию Запада.
- Он не верит, что Владимир Путин решится применить ядерное оружие в Украине.
- Джонсон заявлял, что в жестоком армреслинге с Кремлем украинский народ может победить и победит.
Читайте также: Сунак относится к войне России против Украины также, как Трасс и Джонсон – посол Британии
Комментарии