Джонсон назвал Зеленского "абсолютно выдающимся". Сказал: Без него война была бы другой

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Владимира Зеленского "абсолютно выдающимся и очень смелым парнем". Об этом он сказал в интервью CNN.

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По его словам, Зеленский был "абсолютно выдающимся в своем руководстве" в начале большой войны России против Украины.

"Он очень смелый парень. Я думаю, что история этого конфликта была бы совершенно, совершенно другой, если бы его там не было", – сказал он.

Джонсон отметил, что членство в Европейском союзе было бы положительным шагом для Украины, которой необходимо помогать проводить политические и экономические реформы.

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Дмитро Гриниченко

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