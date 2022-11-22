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Джонсон назвал Зеленского "абсолютно выдающимся". Сказал: Без него война была бы другой

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 21:43
Джонсон назвал Зеленского
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (фото: EPA)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Владимира Зеленского "абсолютно выдающимся и очень смелым парнем". Об этом он сказал в интервью CNN.

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По его словам, Зеленский был "абсолютно выдающимся в своем руководстве" в начале большой войны России против Украины.  

"Он очень смелый парень. Я думаю, что история этого конфликта была бы совершенно, совершенно другой, если бы его там не было", – сказал он.

Джонсон отметил, что членство в Европейском союзе было бы положительным шагом для Украины, которой необходимо помогать проводить политические и экономические реформы. 

Читайте также: Сунак относится к войне России против Украины также, как Трасс и Джонсон – посол Британии

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Великобритания война Борис Джонсон
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