Джонсон пообещал Зеленскому еще 10 САУ и заявил, что ВСУ могут отбить территории Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал передать Украине еще 10 самоходных артиллерийских установок и выразил уверенность, что Вооруженные Силы Украины смогут вернуть все захваченные Россией территории. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба британского правительства.
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Джонсон заявил, что Украина получит 10 самоходных артиллерийских установок и дроны-камикадзе, которые поступят на вооружение ВСУ "в ближайшие дни и недели".
Британский премьер считает, что украинские военные могут вернуть территории, которые были оккупированы российскими войсками.
- Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна отправит в Украину 20 самоходных артиллерийских установок. Они были закуплены у бельгийской оружейной компании для отправки непосредственно в Украину.
- В июне Борис Джонсон объявил о масштабной программе подготовки украинских военнослужащих: каждые 120 дней будут проходить обучение до 10 000 бойцов.
- Великобритания направит Украине реактивные системы залпового огня для защиты от России.
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