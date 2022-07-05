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Джонсон пообещал Зеленскому еще 10 САУ и заявил, что ВСУ могут отбить территории Украины

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 17:06
Джонсон пообещал Зеленскому еще 10 САУ и заявил, что ВСУ могут отбить территории Украины - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал передать Украине еще 10 самоходных артиллерийских установок и выразил уверенность, что Вооруженные Силы Украины смогут вернуть все захваченные Россией территории. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба британского правительства. 

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Джонсон заявил, что Украина получит 10 самоходных артиллерийских установок и дроны-камикадзе, которые поступят на вооружение ВСУ "в ближайшие дни и недели". 

Британский премьер считает, что украинские военные могут вернуть территории, которые были оккупированы российскими войсками. 

Читайте также: Украинские военные экстренно осваивают РСЗО M270 и ствольную артиллерию в Британии 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война Борис Джонсон артиллерия военная помощь сау
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