Джонсон пообещал Зеленскому еще 10 САУ и заявил, что ВСУ могут отбить территории Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал передать Украине еще 10 самоходных артиллерийских установок и выразил уверенность, что Вооруженные Силы Украины смогут вернуть все захваченные Россией территории. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба британского правительства.

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Джонсон заявил, что Украина получит 10 самоходных артиллерийских установок и дроны-камикадзе, которые поступят на вооружение ВСУ "в ближайшие дни и недели".

Британский премьер считает, что украинские военные могут вернуть территории, которые были оккупированы российскими войсками.

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Дмитрий Гриниченко

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