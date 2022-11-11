Джордж Буш проведет публичный разговор с Зеленским. Хочет подчеркнуть поддержку США
Экс-президент США Джордж Буш-младший проведет публичный диалог с президентом Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть поддержку Украины со стороны Вашингтона. Об этом сообщает канал CNN.
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Публичная беседа состоится на следующей неделе в Далласе, штат Техас, и будет открытой для публики. Мероприятие пройдет на фоне вопросов о готовности Республиканской партии, членом которой является Буш, поддерживать Украину.
Управляющий директор по глобальной политики в Институте Джорджа Буша Дэвид Крамер заявил, что жизненно важно, чтобы США продолжали поддерживать Украину в войне. Он отметил, что Буш верит в поддержку Украины.
"Это сигнал для страны о том, что в интересах США поддерживать Украину. На самом деле это вопрос, в котором, я думаю, нам нужно отложить партийную политику и признать, что поддержка США для Украины жизненно важна. Это дает Украине возможность выиграть войну", — сказал Крамер.
- В мае Буш сравнил Зеленского с Уинстоном Черчиллем – премьер-министром Великобритании времен Второй мировой войны.
- Республиканцы, скорее всего, побеждают на выборах в Палату представителей Конгресса США, но еще идет борьба за Сенат.
- Конгрессмен от республиканцев Майкл Маккол призвал американского президента Джо Байдена дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
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