Джордж Буш проведет публичный разговор с Зеленским. Хочет подчеркнуть поддержку США

Экс-президент США Джордж Буш-младший проведет публичный диалог с президентом Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть поддержку Украины со стороны Вашингтона. Об этом сообщает канал CNN.

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Публичная беседа состоится на следующей неделе в Далласе, штат Техас, и будет открытой для публики. Мероприятие пройдет на фоне вопросов о готовности Республиканской партии, членом которой является Буш, поддерживать Украину.

Управляющий директор по глобальной политики в Институте Джорджа Буша Дэвид Крамер заявил, что жизненно важно, чтобы США продолжали поддерживать Украину в войне. Он отметил, что Буш верит в поддержку Украины.

"Это сигнал для страны о том, что в интересах США поддерживать Украину. На самом деле это вопрос, в котором, я думаю, нам нужно отложить партийную политику и признать, что поддержка США для Украины жизненно важна. Это дает Украине возможность выиграть войну", — сказал Крамер.

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Дмитро Гриниченко

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