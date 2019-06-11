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11.06.2019, 21:58

Джулиани помогает создать в Харькове аналог службы 911 - Кернес

Джулиани помогает создать в Харькове аналог службы 911 - Кернес - Фото
Рудольф Джулиани (фото - EPA)

Геннадий Кернес утверждает, что адвокат Трампа консультирует харьковскую власть бесплатно

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани помогает создать в Харькове ситуационный центр для более качественной работы полиции и ГСЧС. Об этом в интервью theБабелю рассказал мэр Харькова Геннадий Кернес.

Как известно, Джулиани приезжал в Харьков в 2017 году.

"Он хорошо разбирается в проблемах юридической безопасности и городского пространства. Увидев, что здесь есть необходимость создания ситуационного центра для более качественной работы полиции и ГСЧС, предложил помочь. Мы работаем с его представителями", - сказал Кернес.

По его словам, Джулиани создал службу 911 в Нью-Йорке. Мэр Харькова говорит, что украинская делегация ездила в США, где знакомилась с ее работой.

"Сейчас он (Джулиани, - ред.) постоянно нас консультирует", — сказал Кернес.

Он добавил, что центр планируют построить неподалеку от харьковского аэропорта. "Мы работаем сейчас с израильтянами и серьезными фирмами мирового уровня. Это ближайший план", — сказал мэр.

Кернес утверждает, что адвокат Трампа консультирует харьковскую власть бесплатно.

Как известно, Джулиани собирался встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, но отменил свой визит из-за "врагов Трампа" в его окружении. Таковым Джулиани считает Сергея Лещенко. Тот объяснил это тем, что адвоката якобы в личных интересах сохранения должности дезинформировал генпрокурор Луценко.

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Теги: ситуационный центр, Рудольф Джулиани, геннадий кернес
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