Для отправки войск в Украину не нужно согласие всего НАТО – посол Литвы в Альянсе

Дипломат отметил, что это сейчас является "лишь идеей", и разные страны имеют в этом отношении разные позиции

Иллюстративное фото: Depositphotos

Литва поддерживает идею Франции относительно возможного отправления войск западных государств в Украину, и если Париж решит это сделать, то ему не потребуется разрешение НАТО. Об этом заявил литовский посол при Альянсе Дейвидас Матулонис в комментарии Радио Свобода.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, желающая присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО", – заявил дипломат.

Однако он признал, что отправление западных войск в Украину сейчас является "лишь идеей", и разные страны имеют в этом отношении разные позиции.

Также Матулонис предположил, что подобную дискуссию могут поднять министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе на следующей неделе.

"От них [государств] прежде всего зависит процесс подготовки войск и, возможно, некоторые страны рано или поздно присоединятся", – считает посол.

Накануне французская газета Le Monde со ссылкой на неназванных собеседников заявила, что Франция и Великобритания возобновили диалог об отправке западных войск в Украину.

По информации источников, такой сценарий не только "не похоронен", но и "окреп в последние недели".

Глава французской дипломатии также заявлял, что страна не исключает отправки в Украину западных войск. Он отмечал, что у союзников не должно быть "красных линий" по вопросу помощи Украине.