Для відправлення військ в Україну не потрібна згода всього НАТО – посол Литви в Альянсі
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Литва підтримує ідею Франції щодо можливого відправлення військ західних держав до України, і якщо Париж вирішить це зробити, то йому не буде потрібен дозвіл НАТО. Про це заявив литовський посол при Альянсі Дейвідас Матульоніс у коментарі Радіо Свобода.

"Це можуть бути національні рішення, група країн, коаліція, яка бажає приєднатися до цієї ініціативи. Тут не обов’язково мати погодження чи мітку НАТО", – заявив дипломат.

Проте він визнав, що відправлення західних військ до України наразі є "лише ідеєю", і різні країни мають стосовно цього різні позиції.

Також Матульоніс припустив, що таку дискусію можуть підняти міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

"Від них [держав], перш за все, залежить процес підготовки військ і, можливо, деякі країни рано чи пізно приєднаються", – вважає посол.

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