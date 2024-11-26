Для відправлення військ в Україну не потрібна згода всього НАТО – посол Литви в Альянсі

Дипломат зазначив, що це наразі є "лише ідеєю", і різні країни мають стосовно цього різні позиції

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Литва підтримує ідею Франції щодо можливого відправлення військ західних держав до України, і якщо Париж вирішить це зробити, то йому не буде потрібен дозвіл НАТО. Про це заявив литовський посол при Альянсі Дейвідас Матульоніс у коментарі Радіо Свобода.

"Це можуть бути національні рішення, група країн, коаліція, яка бажає приєднатися до цієї ініціативи. Тут не обов’язково мати погодження чи мітку НАТО", – заявив дипломат.

Проте він визнав, що відправлення західних військ до України наразі є "лише ідеєю", і різні країни мають стосовно цього різні позиції.

Також Матульоніс припустив, що таку дискусію можуть підняти міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

"Від них [держав], перш за все, залежить процес підготовки військ і, можливо, деякі країни рано чи пізно приєднаються", – вважає посол.

Напередодні французька газета Le Monde із посиланням на неназваних співрозмовників заявила, що Франція та Велика Британія відновили діалог про відправлення західних військ до України.

За інформацією джерел, такий сценарій не тільки "не похований", а й "зміцнів останніми тижнями".

Голова французької дипломатії також заявляв, що країна не відкидає відправлення в Україну західних військ. Він зазначав, що у союзників не має бути "червоних ліній" у питанні допомоги Україні.