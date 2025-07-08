Для России и ее приспешников появится отдельное управление в МИД – Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

В Министерстве иностранных дел появится Управление недружественных стран для противодействия угрозам со стороны России и ее приспешников. Об этих и других структурных нововведениях сообщил глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига.

"[В управление недружественных стран] будут входить не только Россия, но и ее приспешники, такие как Северная Корея или Беларусь. Здесь речь идет не о двусторонних отношениях, а о противодействии угрозам. Украина обороняется от полномасштабной агрессии и наша политика должна отдавать приоритет нейтрализации угроз. Это управление будет курировать первый заместитель [министра]", – рассказал руководитель МИД.

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В то же время, добавил Сибига, Департамент международного права и международно-правового противодействия агрессии будет заниматься, в том числе, привлечением Москвы и оккупантов к ответственности за совершенные зверства.

Между тем департамент, который охватывал интеграцию и в НАТО, и в Европейский союз разделят на две единицы: будет отдельное управление по Альянсу и отдельный департамент для ЕС.

По словам министра, департамент будет работать над непосредственным вступлением Украины в Евросоюз, а управление "придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе".

Вместо департамента разоружения, который существовал ранее, создан Департамент международной безопасности и обороны Украины. По этому поводу Сибига отметил, что "Украина больше никогда не будет разоружаться".

Также внедряется отдельное управление санкционной политики. Глава МИД рассказал, что вопрос таких ограничений был "разбросан" между различными департаментами, а создание отдельной единицы позволит "консолидировать процессы и повысить эффективность санкционной работы".

Департамент экономической дипломатии теперь будет заниматься процессами привлечения международной поддержки в восстановлении Украины, а не только открытием новых рынков и содействием отечественным экспортерам и привлечением инвестиций.

На замену управлению по украинцам за рубежом создается соответствующий департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества. Министр назвал это "свидетельством важной роли и приоритетности развития связей и взаимодействия с глобальным украинским сообществом". Ранее собеседник LIGA.net во фракции Слуга народа сообщал о планах ликвидировать Министерство национального единства, которое должно заниматься гражданами Украины в других странах и их возвращением на родину.

Среди других нововведений, управление Соединенных Штатов и Канады отсоединили от Департамента Латинской Америки и Карибского Бассейна, поскольку это отдельное направление работы, которое не может "смешиваться" вместе с латиноамериканскими делами, отметил Сибига.

Обновленная структура МИД была утверждена на Коллегии ведомства 7 июля. По словам главы ведомства, новое устройство Министерства "соответствует реалиям войны и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам".