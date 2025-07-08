Для Росії та її поплічників з'явиться окреме управління у МЗС – Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

У Міністерстві закордонних справ з'явиться Управління недружніх країн для протидії загрозам з боку Росії і її поплічників. Про ці та інші структурні нововведення повідомив глава зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга.

"[До управління недружніх країн] будуть входити не лише Росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або Білорусь. Тут ідеться не про двосторонні відносини, а про протидію загрозам. Україна обороняється від повномасштабної агресії і наша політика має надавати пріоритет нейтралізації загроз. Це управління куруватиме перший заступник [міністра]", – розповів керівник МЗС.

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Водночас, додав Сибіга, Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії буде займатися, у тому числі, притягненням Москви та окупантів до відповідальності за вчинені звірства.

Тим часом департамент, що охоплював інтеграцію і до НАТО, і до Європейського союзу розділять на дві одиниці: буде окреме управління щодо Альянсу та окремий департамент для ЄС.

За словами міністра, департамент працюватиме над безпосереднім вступом України до Євросоюзу, а управління "додасть нового імпульсу нашій інтеграції на шляху до повноправного членства в Альянсі".

Замість департаменту роззброєння, який існував раніше, створено Департамент міжнародної безпеки та оборони України. Щодо цього Сибіга зазначив, що "Україна більше ніколи не буде роззброюватися".

Також впроваджується окреме управління санкційної політики. Глава МЗС розповів, що питання таких обмежень було "розкидане" між різними департаментами, а створення окремої одиниці дозволить "консолідувати процеси та підвищити ефективність санкційноі роботи".

Департамент економічної дипломатії тепер опікуватиметься процесами залучення міжнародної підтримки у відновленні України, а не лише відкриттям нових ринків і сприянням вітчизняним експортерам і залученням інвестицій.

На заміну управлінню щодо українців за кордоном створюється відповідний департамент світового українства та гуманітарної співпраці. Міністр назвав це "свідченням важливої ролі та пріоритетності розвитку звʼязків і взаємодії зі глобальною українською спільнотою". Раніше співбесідник LIGA.net у фракції Слуга народу повідомляв про плани ліквідувати Міністерство національної єдності, яке має опікуватися громадянами України в інших країнах і їх поверненням на батьківщину.

Серед інших нововведень, управління Сполучених Штатів та Канади від'єднали від Департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну, оскільки це окремий напрямок роботи, котрий не може "змішуватися" разом з латиноамериканськими справами, зазначив Сибіга.

Оновлена структура МЗС була затверджена на Колегії відомства 7 липня. За словами глави відомства, новий устрій Міністерства "відповідає реаліям війни та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам".