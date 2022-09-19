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Для сенаторов США проведут секретный брифинг из-за успешного контрнаступления ВСУ – CNN

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 20:40
Для сенаторов США проведут секретный брифинг из-за успешного контрнаступления ВСУ – CNN - Фото
Сенат США (Фото - ЕРА)

Вечером 19 сентября для сенаторов США проведут секретный брифинг в связи с успешным контрнаступлением украинских сил. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух помощников Сената.

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По словам собеседников издания, в понедельник вечером состоится закрытый брифинг по Украине для сенаторов США.

Брифинг запланирован в связи с тем, что на прошлой неделе украинская армия добилась определенных успехов в своих контрнаступательных действиях, а в пятницу, 16 сентября, администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму $600 млн.

В новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды для  155-мм и 105-мм артиллерии, противоартиллерийские радары и другое.

  • 14 сентября в Минобороны сообщили, что в результате контрнаступления ВСУ с 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно 150 000 человек.
  • В Белом доме заявили, что россияне отступили и бросили свои позиции с боеприпасами в Харьковской области под натиском ВСУ, назвав это "передислокацией", однако в распоряжении российского диктатора Владимира Путина все еще есть много военного потенциала.

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Оксана Житнюк
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США война сенат военная помощь контрнаступление
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