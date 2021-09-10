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Для возможного безвиза. Великобритания проверит систему биометрических паспортов Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 13:53
Для возможного безвиза. Великобритания проверит систему биометрических паспортов Украины - Фото
Мелинда Симмонс (фото - пресс-служба МВД)

Эксперты из Великобритании проверят систему биометрических паспортов для переговоров о возможном безвизе с Украиной. Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс на встрече с министром внутренних дел Денисом Монастырским, передает пресс-служба МВД.

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По ее словам, британские эксперты приедут в Украину в этом месяце. Они будут изучать систему изготовления и выдачи биометрических паспортов.

В МВД пишут, что это станет предметом переговоров между правительствами в контексте возможного предоставления Украине безвизового режима.

Монастырский также поблагодарил посла за то, что в мае Великобритания разрешила законно проживающим на ее территории украинцам обменивать украинские водительские права на британские без экзаменов.

Он также заявил, что МВД работает с британскими коллегами над международным договором, который позволит обменивать британские водительские права на украинские.

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Марк Сировой
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