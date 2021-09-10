Для возможного безвиза. Великобритания проверит систему биометрических паспортов Украины
Эксперты из Великобритании проверят систему биометрических паспортов для переговоров о возможном безвизе с Украиной. Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс на встрече с министром внутренних дел Денисом Монастырским, передает пресс-служба МВД.
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По ее словам, британские эксперты приедут в Украину в этом месяце. Они будут изучать систему изготовления и выдачи биометрических паспортов.
В МВД пишут, что это станет предметом переговоров между правительствами в контексте возможного предоставления Украине безвизового режима.
Монастырский также поблагодарил посла за то, что в мае Великобритания разрешила законно проживающим на ее территории украинцам обменивать украинские водительские права на британские без экзаменов.
Он также заявил, что МВД работает с британскими коллегами над международным договором, который позволит обменивать британские водительские права на украинские.
- 30 января 2020-го президент Владимир Зеленский ввел временный безвиз в Украине для граждан Великобритании, а в январе 2021-го продлил его.
- В Офисе президента надеются на взаимность – чтобы украинцы имели возможность путешествовать в Великобританию без виз.
- Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко говорит, что Великобритания признает: ситуация с режимом въезда для граждан Украины неудовлетворительна.
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