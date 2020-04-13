Дмитрий Кулеба: Отношения с Азией - наш джокер

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Уникальным дополнением европейской стратегии Украины назвал отношения с Азией министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его статья опубликована Левым берегом.

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Глава МИД считает, что Украина должна воспользоваться трансформацией цепочек производства и поставки товаров, которая произойдет, по его мнению, в результате технологической революции и пандемии коронавируса.

Страна, заявил он, должна завязать на себя экономические отношения Запада и Азии, стать высокотехнологичным хабом для общего производства и упрощенного транзита товаров.

По словам Кулебы, украинская дипломатия уже работает в этом направлении, проводя комплексный аудит отношений с азиатскими странами, определяя приоритетные направления сотрудничества, развивая контакты на разных уровнях.

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Кулеба подчеркнул, что МИД старается доносить до азиатских партнеров сильные стороны Украины, увеличивать знания об Украине в регионе.

"Наш джокер, наше уникальное дополнение нашей европейской стратегии - это отношения с Азией", - заявил Кулеба.

4 марта Кулеба был назначен министром иностранных дел.

3 апреля он заявил, что Украина не позволила России запустить процесс отмены санкций в ООН.